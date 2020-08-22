Фінський телеканал опублікувало карту з «російським» Кримом
Після критики посольства некоректну карту виправили
Фінський телеканал TV1 опублікував карту світу, на якій анексований Крим позначений як територія Російської Федерації.
Про це йдеться на сторінці посольства України у Фінляндії та Ісландії.
«Посольство звертає увагу телекомпанії YLE Uutiset на те, що неприпустимо позначати на своїх картах Крим, який був незаконно анексований в України у 2014 році, як частину Росії. Вимагаємо змінити карту», — сказано в повідомленні.
Пізніше YLE виправила помилку і опублікувала оновлену карту, на якій Крим позначено таким самим кольором, що й Україну.
«Росія анексувала Крим, що належить Україні, на підставі референдуму, який Генеральна асамблея ООН визнала незаконним», — наголосила компанія.
До слова, навесні видання Le Monde опублікувало карту з «російським» Кримом.