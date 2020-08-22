Фінський телеканал опублікувало карту з «російським» Кримом



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Україна вимагала змінити карту

Після критики посольства некоректну карту виправили

Фінський телеканал TV1 опублікував карту світу, на якій анексований Крим позначений як територія Російської Федерації.

Про це йдеться на сторінці посольства України у Фінляндії та Ісландії.

«Посольство звертає увагу телекомпанії YLE Uutiset на те, що неприпустимо позначати на своїх картах Крим, який був незаконно анексований в України у 2014 році, як частину Росії. Вимагаємо змінити карту», — сказано в повідомленні.

Пізніше YLE виправила помилку і опублікувала оновлену карту, на якій Крим позначено таким самим кольором, що й Україну.

«Росія анексувала Крим, що належить Україні, на підставі референдуму, який Генеральна асамблея ООН визнала незаконним», — наголосила компанія.

До слова, навесні видання Le Monde опублікувало карту з «російським» Кримом.