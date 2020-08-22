Україна в ООН звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в окупованому Криму



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Кримінальному переслідуванню та пригніченню, зокрема, піддаються члени мусульманської громади

Десятки жителів Криму були позбавлені волі за свої релігійні переконання

В окупованому Криму Росія проводить масштабну інформаційну пропаганду для розпалювання ненависті до релігійних, етнічних та соціальних груп.

Про це заявило представництво України в ООН на офіційній сторінці у Twitter.

Наразі, десятки людей позбавлені волі в окупованому Криму за свої релігійні переконання.

Marking International Day Commemorating Victims of Acts of Violence based on Religion or Belief #respect4religiousfreedom #Ukraine is deeply concerned that the temporary foreign occupation of #Crimea resulted into gross systematic violations of freedom of religion. pic.twitter.com/1aTJSmF3Qk — UKR Mission to UN (@UKRinUN) August 22, 2020

Як наголосили у представництві, кримінальному переслідуванню та пригніченню, зокрема, піддаються члени мусульманської громади. Також на території окупованого півострову практично знищена українська церква.

«Православна церква України практично ліквідована, головний український церковний собор Святих апостолів Володимира та Ольги в Сімферополі було вилучено (окупантами)», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, американське видання Daily Beast опублікувало інформацію про можливий зв’язок Росії з військовим переворотом в Малі. За даними декількох неназваних джерел в малійській армії, лідери заколоту Малик Діава і Садіо Камара нібито більшу частину року тренувалися в Росії, а повернулися на батьківщину тільки за тиждень до захоплення влади.

До слова, президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області висловив упевненість, що Крим «обов’язково повернеться» до складу країни, назвавши спосіб, що прискорить цей процес.

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