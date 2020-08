Україна в ООН звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в окупованому Криму

Десятки жителів Криму були позбавлені волі за свої релігійні переконання

В окупованому Криму Росія проводить масштабну інформаційну пропаганду для розпалювання ненависті до релігійних, етнічних та соціальних груп.

Про це заявило представництво України в ООН на офіційній сторінці у Twitter.

Наразі, десятки людей позбавлені волі в окупованому Криму за свої релігійні переконання.

Marking International Day Commemorating Victims of Acts of Violence based on Religion or Belief #respect4religiousfreedom #Ukraine is deeply concerned that the temporary foreign occupation of #Crimea resulted into gross systematic violations of freedom of religion. pic.twitter.com/1aTJSmF3Qk