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    Економіка та фінанси

    Вперше за три місяці долар піднявся вище 25 гривень

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    Вперше за три місяці долар піднявся вище 25 гривень

    Більше 25 гривень долар востаннє коштував наприкінці жовтня минулого року

    Національний банк України на 3 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 25,0294 гривень за 1 долар (+0,1098 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить 24,9196 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс долара виріс вище 25 грн вперше за три місяці. Востаннє долар коштував більше 25 гривень в кінці 30 жовтня 2019 року - 25,1138 гривень за 1 долар.

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    Зазначимо, що 31 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,54 гривень за євро.

    З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 січня довідковий курс на рівні 25,01 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 30 січня (24,94 грн).

    У той же час в обмінних пунктах України 31 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,08 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,65 гривень за євро.

    На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,85 (24,82 - 30 січня), продажу - 25,08 (25,05 - 30 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,28 (27,17 - 30 січня), продажу - 27,65 (27,61 - 30 січня) грн за євро. 

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    Джерело: РБК-Україна

    Національний банк курс валют гроші гривня
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