Гривня падає. Економіст розповів, через що долар різко пішов вгору



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Попит на гривню від нерезидентів, які вкладають гроші в облігації внутрішньої держпозики, виявився менший від очікуваного

На перший робочий день лютого 2020 Нацбанк встановив курс долара, який перевищив психологічну позначку в 25 грн. У понеділок, 3 лютого, офіційний курс долара складе 25,03 грн. Це максимальне значення за останні три місяці. У попередній раз дорожче від 25 грн офіційний долар коштував наприкінці жовтня 2019, але протримався таким тільки кілька днів, після чого гривня повернула втрачені було позиції, про це йдеться на сайті «Сьогодні».

Керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко пояснює досить відчутну девальвацію в січні збігом низки обставин.

«Основними чинниками ослаблення гривні в січні стали більш висока активність імпортерів порівняно з експортерами і репатріація дивідендів українськими дочірніми компаніями за кордон. Попит на гривню від нерезидентів, які інвестують в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), виявився меншим від очікуваного, оскільки Мінфін обмежував пропозицію облігацій на своїх аукціонах. Окрім того, значні суми погашення ОВДП в січні дозволили іноземцям перевкласти отримані гривні в нові випуски, минаючи валютний ринок. Також у січні експортери отримали великі суми відшкодування ПДВ з держбюджету, що знизило їхній попит на гривню на валютному ринку», – каже експерт.

Нагадаємо, 31 січня, Нацбанк покращив прогноз зростання економіки.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк знизив облікову ставку до 11%.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

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