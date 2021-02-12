Нацрада призначила перевірку телеканалу «112 Україна» через висловлювання Симоненка

Під час моніторингу були зафіксовані висловлювання гостя та ведучих передачі, що мають ознаки порушення вимог законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про інформацію»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу «112 Україна» позапланову перевірку через висловлювання в ефірі екснардепа Петра Симоненка.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Петро Симоненко у своєму виступі припустився висловлювань, які спрямовані на компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України, створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян, розпалювання національної ворожнечі», – йдеться в повідомленні.

У Нацраді зазначили, що ведучі програми «Голос народу» не спростували і не поставилися критично до жодного висловлювання політика, щоб забезпечити надання глядачам достовірної та повної інформації, зокрема, «не вжили жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі».

«У повторі передача вийшла в ефір без змін чи редакційної модерації, хоча повторна трансляція передач у запису передбачає можливість перевірки достовірності поширеної інформації, обов’язок творчих працівників перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, не допускати поширення інформації, яка має ознаки закликів до розпалення ворожнечі та відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення», – додали у регуляторі.

Перевірку проведуть в період із 26 лютого до 12 березня, зауважили в Нацраді.

Телеканал поки не висловив свою позицію з цього приводу.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб.

Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Нагадаємо, замість закритих телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

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