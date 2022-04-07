У Нацраді відхрестилися від відключення телеканалів з орбіти Порошенка

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не відключала від ефіру телеканали з орбіти Порошенка

Навіщо викидати з ефіру телеканали, які стоять на українських позиціях?

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не має відношення до відключення від ефіру телеканалів «Еспресо», «Прямого» та «5-го каналу». Про це голова ради Ольга Герасим’юк заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Нацрада не ухвалювала жодних рішень», – запевнила Герасим’юк. Щодо ж права концерту РРТ так вчиняти, голова Нацради пояснила: «Щодо прав інших установ я не маю компетенціі коментувати, і не маю інформації про причини».

Ольга Герасим’юк розповіла, що розмовляла з представниками цих трьох телеканалів неофіційно, «як колега по цеху». «Їм була запропонована ідея приєднатися до національного марафону, маючи при цьому власний ефір. Вони різною мірою це зробили – хтось повністю транслює ефір, хтось велику його частку, додаючи свій програмний продукт», – пояснила голова Нацради.

При цьому, зазначила Герасим’юк, дехто з них зробив політичні заяви та відокремив себе від об’єднаних сил. Про причини таких заяв голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Але, додала чиновниця, «Нацрада сприяє сьогодні всім патріотичним мовникам і відстоює право кожного з них бути в ефірі й служити державі, а не партійним босам».

Нагадаємо, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2. Згодом журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» оприлюднили своє звернення.

Також правозахисні організації закликали керівництво держави повернути до ефіру ці три телеканали. Відповідний текст звернення був опублікованій на сайті Українського ПЕН.