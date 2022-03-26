Окупанти поранили українського військового журналіста (фото)

Андрій Цаплієнко знімав гуманітарний коридор на Чернігівщині

Окупанти поранили українського військового журналіста, кореспондентаТСН Андрія Цаплієнка. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе», – написав журналіст.

Пізніше Група 1+1 media повідомила, що інцидент трапився увечері 25 березня, коли Цаплієнко виконував редакційне завдання на Чернігівщині. Він фіксував проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних мешканців у безпечну зону. Однак рашисти обстріляли колону з цивільним населенням, в якій перебували іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина) та Андрій Цаплієнко.

«Це сталося сьогодні, 25 березня, близько 16:50 під час обстрілу гуманітарного коридору до Чернігова. Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти. Після того, як безпілотник зафіксував скупчення людей, через 15 хвилин розпочався обстріл. Спершу почали стріляти зі смерчу, потім з артилерії калібром 122 мм, далі підключився міномет і на фінальному етапі – танк. Все це тривало не менше ніж 1,5 години. Разом зі мною була знімальна група англомовного каналу TRT World. Попри те, що колеги – досвідчені військові журналісти, вони були шоковані, адже вперше опинилися під таким потужними артилерійським обстрілом. Так само, як шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення. Зараз я знаходжуся під крапельницею в надійних руках. Лікарі сказали, що рана на 5 балів. Це означає, що все буде нормально і мені дуже пощастило», – розповідає Андрій Цаплієнко.

На поранення свого колеги відреагував також ведучий Дмитро Комаров.

«Він пройшов багато гарячих точок. В Іраку, Афганістані, Колумбії, Палестині, Ліберії тощо. Але поранення отримав вдома, потрапивши під бомбардування російської армії. Важлива деталь. Андрій приїхав знімати єдиний піший гуманітарний коридор для евакуації мирних людей із Чернігова та постачання продуктів. Те місце, де обстрілів бути не може за всіма писаними та неписаними правилами. Але в армії Росії – повна відсутність моралі та принципів. Вони навели свою зброю на мирних людей. Завтра російська пропаганда обов'язково розповість про цей випадок і брехатиме про «військовий об'єкт» або «самі обстріляли», – написав Комаров.

Раніше повідомлялося, що на електронну пошту працівників видання «Главком» почали надходити анонімні погрози. Причиною є інформування читачів про правдиві події на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо, що російські окупанти на тимчасово захоплених під час повномасштабного вторгнення територіях України почали викрадати і залякувати журналістів.

Зокрема, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.

Уранці вранці 21 березня рашисти викрали в Мелітополі групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною. Випустили їх того ж дня через суспільний розголос.