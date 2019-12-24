У Німеччині пообіцяли допомогти Україні модернізувати газотранспортну систему



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німеччина та інші країни взяли на себе зобов'язання модернізувати застарілу трубопровідну мережу України

Координатор уряду ФРН з трансатлантичного співробітництва Петер Баєр заявляє, що Німеччина допомагатиме Україні в модернізації її газотранспортної системи (ГТС).

Про це він заявив в інтерв’ю Deutschlandfunk.

«Це не так, що Україну залишать наодинці, навпаки: ми маємо зобов’язання, і ми підтримуємо їх», - сказав Баєр.

Він визнав, що домовленість між Росією та Україною щодо продовження транзиту газу «виявилася дійсно коротшою, ніж спочатку уявлялося», але роль відіграє те, що Німеччина та інші країни взяли на себе зобов'язання модернізувати застарілу трубопровідну мережу України.

«Тож ми допоможемо Україні модернізувати її», - запевнив він.

Баєр підкреслив, що уряд Німеччини несе відповідальність перед споживачами та громадянами за безпечне забезпечення газом. При цьому він додав, що все змінюється: трубопроводи і умови енергопостачання.

Він висловив припущення, що санкції США затримають завершення проєкту газопроводу Nord Stream 2 до щонайменше другої половини 2020 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами.

Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів «Північний потік - 2» і «Турецький потік».

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що газопровід «Північний потік-2» буде побудований, незважаючи на санкції з боку США.

Джерело: Укрінформ