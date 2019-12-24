«Нафтогаз»: складне узгодження контрактів з «Газпромом» триває



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Досягнення домовленостей з «Газпромом» важливе з точки зору міжнародної репутації України, надходжень до держбюджету і безпеки країни

Вітренко заявив, що не може зараз «розкривати всі карти»

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що зараз триває складне узгодження контрактів з російським «Газпромом».

«Я не можу зараз «розкривати всі карти». У нас триває складне узгодження контрактів, і поки вони не підписані, я не можу бути повністю відвертим, щоб не погіршити нашу позицію», - написав він на своїй сторінці в Facebook увечері 23 грудня.

Вітренко наголосив, що досягнення домовленостей з «Газпромом» важливе з точки зору міжнародної репутації України, надходжень до держбюджету і безпеки країни.

«Коли Україна забезпечує транзит газу в Європу, Європа більше зацікавлена в тому, щоб захищати інтереси України на міжнародній арені. Можливо, комусь це здається перебільшенням, але транзит газу також є запобіжником від повномасштабної військової агресії Російської Федерації», - зазначив топменеджер «Нафтогазу».

Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.