У «Народному фронті» заявили, що братимуть участь у «сумнівних дострокових виборах»



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У «Народному фронті» зазначили, що заява президента Зеленського про розпуск парламенту є винятково політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією

Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є винятково політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією. Про це йдеться у заяві партії «Народний фронт», оприлюдненої на сайті партії.

«Безсумнівно, ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах», - йдеться у заяві.

У «Народному фронті» зазначили, що в інавгураційній промові не було нічого про порядок денний змін у країні, а лише про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти до Верховної Ради.

«Цим і зумовлене рішення президента про дочасні вибори», - підсумовано у заяві.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.