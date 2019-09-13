У нас сміються над людьми, які люблять Росію - президент Фінляндії



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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо

Нііністьо не схильний недооцінювати можливості гібридного впливу РФ

Довгий та складний досвід співіснування Фінляндії з РФ забезпечує імунітет до російської пропаганди, вважає президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Як ви знаєте, у нас досить тривалий та часто складний досвід відносин з РФ. Що стосується нинішнього впливу Росії, зокрема, гібридних атак на демократію, то ми маємо протидію – згуртоване суспільство», - сказав він.

«Так, і в нас є люди, які люблять Росію. Але у нас сміються над такими людьми – тому їх досить мало»,- додав Нііністьо.

Разом із тим він не схильний недооцінювати можливості гібридного впливу РФ. «Ми не заплющуємо очі – ми аналізуємо цей вплив та готові вживати заходів для протидії цьому», - пояснив президент.

Раніше він заявив, що геополітична вага ЄС суттєво знизилася, і головне завдання, яке наразі стоїть перед керівництвом ЄС та європейськими лідерами – «повернення Європи до світових процесів».

Також нагадаємо, що Україна та Фінляндія будуть нарощувати військову співпрацю. Як відомо, 12 вересня президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом. Він провів зустріч із Зеленським у вузькому колі. Також були передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

У присутності президентів України та Фінляндії підписано низку двосторонніх документів.