У НАТО прокоментували заяву МЗС РФ про повне припинення співпраці



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Альянс прихильний діалогу з Росією, щоб мати можливість чітко викласти свої позиції, знизити ризики і підвищити прозорість

Позиція НАТО щодо співпраці з Російською Федерацією залишається незмінною. У Альянсу подвійний підхід до Росії: сильне стримування і захист в поєднанні з конструктивним діалогом. Про це йдеться у заяві прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску, пише УНН.

«Позиція НАТО не змінилася. У Альянсу подвійний підхід до Росії: сильне стримування і захист в поєднанні з конструктивним діалогом. У березні 2014 року, у відповідь на агресивні дії Росії проти України, НАТО призупинила все практичне співробітництво з Росією, зберігши канали політичного і військового діалогу відкритими. Це залишається в силі. Як підтвердили союзники на брюссельській зустрічі на вищому рівні, повернення до business as usual неможливий доти, поки в діях Росії не відбудеться чіткого, конструктивного зміни, демонстрірующ його дотримання міжнародного права і її міжнародних зобов'язань», - сказано в заяві Лунгеску.

У ньому також говориться, що Альянс прихильний діалогу з Росією, щоб мати можливість чітко викласти свої позиції, знизити ризики і підвищити прозорість.

«Ми ведемо постійний діалог з Росією на декількох рівнях», - зазначають в НАТО.

За словами Лунгеску, згаданий діалог включає в себе засідання Ради Росія-НАТО, останнє відбулося в січні, а також зустрічі Генерального секретаря Йенса Столтенберга з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Одна з таких зустрічей відбулася в Мюнхені в лютому, зазначають у Альянсі.

«Заступник генерального секретаря продовжує регулярний діалог з російськими дипломатами. Ми також підтримуємо військові лінії зв'язку: голова Військового комітету НАТО і Головнокомандувач об'єднаними силами в Європі (SACEUR) мають прямі контакти з начальником Генерального штабу Росії. Наприклад, генерал SACEUR Скапарротті провів телефонну розмову з Начальником Генштабу Збройних сил Росії Герасимовим 21 вересня 2018 року», - нагадали в НАТО.

Зазначимо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив російським журналістам про повне припинення співпраці з НАТО по військовій і цивільній лініях.

Напередодні у НАТО заявили, що нинішня комунікація з Росією гірша, ніж під час холодної війни. Зокрема генерал Кертіс Скапаротті зазначив, що за весь час на своїй посаді лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, щоправда, кілька разів розмовляв із ним телефоном.