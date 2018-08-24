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    У небі над Кремлем запустили синьо-жовті кульки

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    Синьо-жовті кульки в небі над Кремлем у Москві, 24 серпня 2018 року&nbsp; - У небі над Кремлем запустили синьо-жовті кульки
    Фото Іллі Новікова
    Синьо-жовті кульки в небі над Кремлем у Москві, 24 серпня 2018 року 

    У столиці РФ сміливці запустили в небо синьо-жовті кульки

    Сьогодні у Москві, неподалік від Кремля, невідомі запустили в небо кульки синьо-жовтих кольорів, які нагадують український прапор. Хто цей сміливець наразі не відомо.

    Про подію повідомив адвокат Ілля Новіков. Він же виклав фото та відповів на запитання журналіста «Главкому», коли було зроблене фото. «Півгодини», - написав Новіков о 18:04. 

    Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

    Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

    Серед нововведень була й участь військової авіації.

     Виступ президента з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
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