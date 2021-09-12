Американців вакцинуватимуть від коронавірусу з 5-річного віку

Схвалення імунізації серед дітей може бути досягнуто вже наприкінці жовтня

Медики очікують коли Pfizer матиме достатньо результатів клінічних випробувань

Урядовці зі США припускають, що в країні можливе впровадження щеплення дітей віком від 5 до 11 років від коронавірусу. Мова про препарат Pfizer, повідомляє Reuters.

Схвалення імунізації серед дітей вказаної вікової категорії може бути досягнуто вже наприкінці жовтня поточного року.

Поки ж медики очікують коли Pfizer матиме достатньо результатів клінічних випробувань, щоб запросити дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Як наголошується, це може статися ближче до кінця вересня.

У компанії Pfizer заявили, що вакцина від коронавірусу для дітей 5-12 років буде готова через місяць.

Нагадаємо, більшу частину (55%) нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі виявляють у дітей шкільного та дошкільного віку. Covid-19 зараз атакує дітей, а на вікову групу старше 60 років припадає лише близько 3% випадків захворювання.

До слова, Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу та грипу.

Як повідомлялося, вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені.