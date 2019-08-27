У Німеччині екстремісти готували полювання на мігрантів



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У серпні 2018 року сталися масові заворушення в німецькому Хемніці

Наміри влаштувати атаки з’явилися на фоні заворушень в Хемніці в серпні 2018 року

Праворадикальні екстремісти в ФРН планували полювання і атаки на мігрантів і осіб, які виглядали як іноземці, минулого року. Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Про це написали відразу декілька ЗМІ ФРН, посилаючись на дані поліції. Відповідні плани виникли в серпні 2018 року на фоні маршів неонацистів в місті Хемніц, в результаті яких виникли масові заворушення.

Приводом до маршів і заворушень став інцидент вночі 26 серпня минулого року, коли двоє біженців із Сирії і Іраку в рамках сутички ножами вбили одного німця, а іще двох поранили. Праворадикальні екстремісти в описі своїх планів прямо використовували німецьке слово jagd, що означає полювання.

Повідомляється, що сирійця Алаа C. засудили до 9,5 років позбавлення волі за звинуваченням у нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень і ненавмисному вбивстві 35-річного жителя Німеччини Даніеля Хілліга. Відповідне рішення 22 серпня ухвалив суд міста Дрезден.

Адвокати обвинуваченого просили визнати свого підзахисного невинним за відсутністю доказів. Сам Алаа С. також не визнав свою провину. При цьому зазначається, що сторона звинувачення просила для обвинуваченого 10 років в'язниці. Рішення може бути оскаржено у Федеральному суді.

Місцезнаходження іншого підозрюваного у справі, громадянина Іраку, поки невідомо. Він знаходиться в міжнародному розшуку.

Тоді це вбивство спричинило масові акції протесту, які згодом переросли у заворушення і зіткнення між поліцією і мітингувальниками, деякі з яких висловлювали ксенофобські погляди. Згодом поліція Німеччини затримала шістьох осіб, підозрюваних у створенні вкрай правої бойової організації. Учасники угруповання також нападали на іноземців в Хемніці.