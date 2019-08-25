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    У світі

    У Кельні сталася масова бійка мігрантів – одна людина загинула

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    У Кельні сталася масова бійка мігрантів – одна людина загинула
    Фото: Stefan Worring

    Причини суперечки поки що невідомі

    У німецькому Кельні група мігрантів з країн Африки влаштувала масову бійку, внаслідок якої загинув один з її учасників.

    Про це повідомляє Express.

    «На Ебертплац рано вранці в неділю сталася масова бійка. Близько десяти-п’ятнадцяти чоловіків зібралися в пабі о 4 годині ранку. Один із чоловіків загинув у конфлікті», – йдеться у повідомленні.

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    Причини суперечки поки що невідомі. За словами представників поліції, учасниками бійки були чорношкірі африканці. Чоловік, який зазнав поранень і згодом помер у лікарні, це 25-річний чоловік із Сомалі.

    Поліція заарештувала десятьох можливих учасників бійки. Розпочато розслідування.

    У ніч проти суботи 356 врятованих у Середземному морі мігрантів зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти. Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія домовилися перерозподілити між собою мігрантів із Ocean Viking.

    Нагадаємо, 16 липня, у Деснянському районі столиці відбулося масове затримання порушників міграційного законодавства. Під час спільного рейду працівників Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області і співробітників Національної поліції було виявлено 26 іноземців, які працювали на торгових точках.

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