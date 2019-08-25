Понад 350 мігрантів з корабля Ocean Viking зійшли на берег Мальти



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Мігранти провели на рятувальному судні майже два тижні

Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія домовилися перерозподілити між собою мігрантів з Ocean Viking

У ніч проти суботи 356 врятованих у Середземному морі мігрантів зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти.

Відповідну інформацію підтвердив речник міністерства внутрішніх справ Мальти, повідомляє DW.

«Врятовані у Середземному морі мігранти зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти. Тепер їх розподілять між собою шість країн Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.

Напередодні Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія домовилися перерозподілити між собою мігрантів. Лише після цього уряд Мальти погодився прийняти людей, які провели на рятувальному судні майже два тижні.

Судно Ocean Viking востаннє перебувало між італійським островом Лампедуза та Мальтою, чекаючи дозволу зайти у порт. Воно діє під егідою гуманітарних організацій «Лікарі без кордонів» та SOS Méditerranée.

Як відомо, «Лікарі без кордонів» критикують нездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийняття біженців, урятованих у Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег у її портах. Тож з кінця липня 2019 року команда корабля Ocean Viking, що ходить під норвезьким прапором, розпочала порятунок біженців у Середземному морі.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісти зникли 2262 шукачі кращої долі. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб (у 2017-му - 172 301 особа).