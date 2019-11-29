У Києві монтують перший тротуар з підігрівом



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Наразі завершується демонтаж старого покриття, укладання інноваційної доріжки розпочнеться найближчим часом

«Теплий» тротуар з’явиться у Солом’янському районі

У Солом’янському районі Києва почали будівництво першого в столиці тротуару з системою підігріву.

Про це повідомили у Солом’янській районній державній адміністрації.

Зазначається, що «теплий» тротуар з’явиться біля гімназії № 318 на вул. Івана Пулюя.

«Тротуар, де є нахил поверхні, планується облаштувати системою підігріву, яка покращить умови пересування мешканців — особливо в зимовий період», — розповіла заступник голови Солом’янської РДА Олена Горпинченко.

Наразі завершується демонтаж старого покриття, укладання інноваційної доріжки розпочнеться найближчим часом.

Також вздовж тротуару встановлять нові бордюри та додаткове освітлення.