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    Новини

    У Києві монтують перший тротуар з підігрівом

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    <p>Наразі завершується демонтаж старого покриття, укладання інноваційної доріжки розпочнеться найближчим часом</p> - У Києві монтують перший тротуар з підігрівом

    Наразі завершується демонтаж старого покриття, укладання інноваційної доріжки розпочнеться найближчим часом

    «Теплий» тротуар з’явиться у Солом’янському районі

    У Солом’янському районі Києва почали будівництво першого в столиці тротуару з системою підігріву.

    Про це повідомили у Солом’янській районній державній адміністрації.

    Зазначається, що «теплий» тротуар з’явиться біля гімназії № 318 на вул. Івана Пулюя.

    «Тротуар, де є нахил поверхні, планується облаштувати системою підігріву, яка покращить умови пересування мешканців — особливо в зимовий період», — розповіла заступник голови Солом’янської РДА Олена Горпинченко.

    Наразі завершується демонтаж старого покриття, укладання інноваційної доріжки розпочнеться найближчим часом.

    Також вздовж тротуару встановлять нові бордюри та додаткове освітлення.

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