Військові атакували пункт управління окупантів на Херсонщині

ЗСУ завдали удару по окупантах у відповідь на обстріли Дніпропетровщини та Миколаївщини

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удар по позиціях окупантів в районі Олешківських Пісків та Таврійська. Про це у Facebook повідомляє ОК «Південь».

Зазначається, що окупанти касетними снарядами знову обстріляно Криворізький район – Апостолівську та Зеленодольську громади. У двох селах – Новосеменівці та Мар’янському були зруйновані житлові будинки. Попередньо, люди не постраждали.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

На світанку російськими окупантами було обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру Миколаєва.

«П’ять ракет, випущено імовірно з зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає», – сказано в повідомленні.

У відповідь українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було завдано удар по ймовірному району стартових позицій ЗРК «С-300» в районі Олешківських Пісків.

«А серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку Збройні сили України завдали удару по командному пункту окупантів, в результаті чого загинули 12 осіб.