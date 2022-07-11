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    Події в Україні

    Військові атакували пункт управління окупантів на Херсонщині

    Військові атакували пункт управління окупантів на Херсонщині
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

    ЗСУ завдали удару по окупантах у відповідь на обстріли Дніпропетровщини та Миколаївщини

    Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удар по позиціях окупантів в районі Олешківських Пісків та Таврійська. Про це у Facebook повідомляє ОК «Південь».

    Зазначається, що окупанти касетними снарядами знову обстріляно Криворізький район – Апостолівську та Зеленодольську громади. У двох селах – Новосеменівці та Мар’янському були зруйновані житлові будинки. Попередньо, люди не постраждали.

    На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

    На світанку російськими окупантами було обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру Миколаєва.

    «П’ять ракет, випущено імовірно з зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає», – сказано в повідомленні.

    У відповідь українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було завдано удар по ймовірному району стартових позицій ЗРК «С-300» в районі Олешківських Пісків.

    «А серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються», – сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, на Херсонському напрямку Збройні сили України завдали удару по командному пункту окупантів, в результаті чого загинули 12 осіб.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові атакували пункт управління окупантів на Херсонщині