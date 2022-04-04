США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини

Після оприлюднення фактів масового вбивства цивільних у Бучі США домагатимуться виключення РФ з Ради ООН

Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс, вважають у США

Сполучені Штати Америки ініціюватимуть перед Генеральною Асамблею ООН виключення Росії з Ради з прав людини. Про це під час візиту до Румунії заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд після оприлюднення фактів масового вбивства цивільних осіб у Бучі, повідомляє Reuters.

«Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час, аби Генеральна Асамблея ООН проголосувала за її виключення», - зазначила Томас-Грінфілд.

Вона висловила бажання, аби голосування відбулося вже цього тижня.

Постпред США також нагадала, що за резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України» наприкінці березня проголосувало 140 країн, перед тим 141 країна ухвалила резолюцію «Агресія проти України». Загалом Генасамблея налічує 193 члени.

«Моє послання до тих 140 країн, які мужньо виступили разом: кадри з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, аби ми зараз підкріпили наші слова діями», - сказала Томас-Грінфілд.

Рішення про виключення країни з Ради ООН з прав людини за постійні грубі та систематичні порушення прав людини Генасамблея має ухвалювати двома третинами голосів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

Президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.