У паризькому метро безбілетник шокував пасажирів (відео)
Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою
Через чоловіка на сильно завантаженій гілці метро довелося на 30 хвилин зупинити рух поїздів
У паризькому метро безбілетник зістрибнув на рейки і почав бігти по них, щоб втекти від контролерів.
Інцидент стався на станції «Міроменіль» у понеділок близько опівдня.
Через чоловіка на сильно завантаженій гілці метро довелося на 30 хвилин зупинити рух поїздів, на шести станціях - вимкнути електрику.
Рейки в метро - дуже небезпечні і становлять серйозний ризик для життя людей. Будь-хто, хто зістрибне або впаде на них з платформи, теоретично може отримати удар електричним струмом у 750 вольтів.
Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою.
Чоловіка зрештою спіймали, але чи покарали його і як саме, невідомо. Штраф за безквитковий проїзд у паризькому метро складає 50 євро.
Відео інциденту, зняте одним з очевидців, розійшлося соцмережами.
J’en ai vu des gens vesqui les contrôleurs alors luuuiiii pic.twitter.com/6wkHdRPBDz— palthi92 (@Bizon92i) 28 октября 2019 г.
До слова, у Мадриді пасажирка, захопившись телефоном, впала на рейки перед потягом, що прибував в метро.
Джерело: ВВС Україна