У паризькому метро безбілетник шокував пасажирів (відео)



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Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою

Через чоловіка на сильно завантаженій гілці метро довелося на 30 хвилин зупинити рух поїздів

У паризькому метро безбілетник зістрибнув на рейки і почав бігти по них, щоб втекти від контролерів.

Інцидент стався на станції «Міроменіль» у понеділок близько опівдня.

Через чоловіка на сильно завантаженій гілці метро довелося на 30 хвилин зупинити рух поїздів, на шести станціях - вимкнути електрику.

Рейки в метро - дуже небезпечні і становлять серйозний ризик для життя людей. Будь-хто, хто зістрибне або впаде на них з платформи, теоретично може отримати удар електричним струмом у 750 вольтів.

Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою.

Чоловіка зрештою спіймали, але чи покарали його і як саме, невідомо. Штраф за безквитковий проїзд у паризькому метро складає 50 євро.

Відео інциденту, зняте одним з очевидців, розійшлося соцмережами.

J’en ai vu des gens vesqui les contrôleurs alors luuuiiii pic.twitter.com/6wkHdRPBDz — palthi92 (@Bizon92i) 28 октября 2019 г.

До слова, у Мадриді пасажирка, захопившись телефоном, впала на рейки перед потягом, що прибував в метро.

Джерело: ВВС Україна