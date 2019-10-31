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    У паризькому метро безбілетник шокував пасажирів (відео)

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    <p>Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою</p> - У паризькому метро безбілетник шокував пасажирів (відео)

    Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою

    Через чоловіка на сильно завантаженій гілці метро довелося на 30 хвилин зупинити рух поїздів

    У паризькому метро безбілетник зістрибнув на рейки і почав бігти по них, щоб втекти від контролерів.

    Інцидент стався на станції «Міроменіль» у понеділок близько опівдня.

    Через чоловіка на сильно завантаженій гілці метро довелося на 30 хвилин зупинити рух поїздів, на шести станціях - вимкнути електрику.

    Рейки в метро - дуже небезпечні і становлять серйозний ризик для життя людей. Будь-хто, хто зістрибне або впаде на них з платформи, теоретично може отримати удар електричним струмом у 750 вольтів.

    Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою.

    Чоловіка зрештою спіймали, але чи покарали його і як саме, невідомо. Штраф за безквитковий проїзд у паризькому метро складає 50 євро.

    Відео інциденту, зняте одним з очевидців, розійшлося соцмережами.

    До слова, у Мадриді пасажирка, захопившись телефоном, впала на рейки перед потягом, що прибував в метро.

    Джерело: ВВС Україна

    громадський транспорт метро Франція Париж штраф
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