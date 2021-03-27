Паломниця-Марченко пояснила, чому в церкву не можна йти з нафарбованими губами

Марченко зізналась, що сама прийшла у храм із блиском на губах

Дружина Медведчука показала, як мила ікони в монастирі

Телеведуча та дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко під час свого візиту у Введенський чоловічий монастир взялася витирати ікони. Такий епізод увійшов до четвертої серії її пропагандистського фільму «Паломниця».

Паралельно Марченко також розповіла, чому жінок просять стирати помаду перед тим, як зайти у церкву.

– Все просто. Жирні сліди дуже важко відтирати зі скла на іконах. Ось спробуйте вдома обцілувати дзеркала, а потім відмити їх, – зазначила Марченко.

Телеведуча зіналася, що їй було ніяково, адже теж прийшла у храм із блиском на губах.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що телезірка-мільярдерка Оксана Марченко стала бабусею.

Також Оксана Марченко врятувалася від туберкульозу. І, за її словами, це вдалось завдяки цекрві Московського патріархату.

Крім того, Оксана Марченко випустила третю серію свого проєкту «Паломница». На початку стрічки вона поділилася із глядачами думками про свого чоловіка, висловивши подив, що вони так довго живуть разом.

Додамо, що російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.

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