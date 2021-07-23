Укрзалізниця запускає додаткові поїзди на Київщині: куди і скільки

Потяги курсуватимуть до станцій Яготин, Баришівка та Гребінка

Із 26 липня буде курсувати ще вісім приміських потягів із Київської області

Починаючи з 26 липня, регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» запускає додаткові електропоїзди. Транспорт курсуватиме щоденно, окрім вихідних.

Із 26 липня з Київської області курсуватимуть вісім додаткових електропоїздів до станцій Яготин, Баришівка та Гребінка. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Ідеться про такі маршрути:

електропоїзд № 6831 Яготин – Київ (Дарниця) - 04:23 - 06:16;

електропоїзд № 6832 Київ (Дарниця) – Баришівка - 06.35 - 07:19;

електропоїзд № 6833 Баришівка – Київ-Волинський - 07:43 - 09:23;

електропоїзд № 6814 Київ-Волинський – Баришівка - 14:38 - 16:29;

електропоїзд № 6835 Баришівка – Київ (платформа Північна) - 16:44 - 18:08;

електропоїзд № 6834 Київ (платформа Північна) – Баришівка 18:18 - 19:51;

електропоїзд № 6837 Баришівка – Київ (платформа Північна) - 20:03 - 21:17;

електропоїзд 6836 Київ (платформа Північна) – 21:27 - 23:45.

Також подовжать маршрут електропоїзда №6822, який курсуватиме у сполученні Київ (платформа Північна) – Гребінка, та електропоїзда №6803, який курсуватиме у сполученні Гребінка – Київ (платформа Північна).

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» похвалилися комфортом у нових вагонах потягу Інтерсіті №738/737 Київ – Запоріжжя.

На рейси потяг відправлять уже наступного тижня.

Читайте також: