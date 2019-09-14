У поліції назвали інструмент для прискорення слідчих дій



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Підполковник поліції Максим Цуцкірідзе

Заступник голови Національної поліції - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе: Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни

Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни. Про це заявив новий заступник голови Національної поліції - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни», - цитує пресслужба Цуцкірідзе.

Він наголосив на необхідності в найкоротший термін визначитися з структурою підрозділів дізнання, добором кадрів, їхнім навчанням. А також завершення внесення змін до відомчих нормативно-правових актів.

«Керівникам слідчих підрозділів вже зараз потрібно орієнтувати слідчих на розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів. Також необхідно активізувати роботу зі створення системи електронного документообігу між слідчими, прокурорами – процесуальними керівниками та судами, а також операторами та провайдерами телекомунікацій», - наголосив заступник голови НПУ.

Цуцкірідзе зробив акцент на створенні умов ефективної роботи слідчих підрозділів та ініціювати внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням практики його застосування.

«Ці зміни дозволять збільшити самостійність слідчих, зокрема з обрання запобіжних заходів, які не передбачають обмеження волі. Також це спростить взаємовідносини з органами прокуратури та судами», - повідомив він.

Нагадаємо, напередодні Цуцкірідзе призначили новим заступником голови НПУ.

Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України почалися кадрові зміни.