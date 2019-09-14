  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У поліції назвали інструмент для прискорення слідчих дій

    • Розсилка
    <span>Підполковник поліції Максим Цуцкірідзе</span> - У поліції назвали інструмент для прискорення слідчих дій
    Підполковник поліції Максим Цуцкірідзе

    Заступник голови Національної поліції - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе: Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни

    Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни. Про це заявив новий заступник голови Національної поліції - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни», - цитує пресслужба Цуцкірідзе.

    Він наголосив на необхідності в найкоротший термін визначитися з структурою підрозділів дізнання, добором кадрів, їхнім навчанням. А також завершення внесення змін до відомчих нормативно-правових актів.

    Читайте також

    «Керівникам слідчих підрозділів вже зараз потрібно орієнтувати слідчих на розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів. Також необхідно активізувати роботу зі створення системи електронного документообігу між слідчими, прокурорами – процесуальними керівниками та судами, а також операторами та провайдерами телекомунікацій», - наголосив заступник голови НПУ.

    Цуцкірідзе зробив акцент на створенні умов ефективної роботи слідчих підрозділів та ініціювати внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням практики його застосування.

    «Ці зміни дозволять збільшити самостійність слідчих, зокрема з обрання запобіжних заходів, які не передбачають обмеження волі. Також це спростить взаємовідносини з органами прокуратури та судами», - повідомив він.

    Нагадаємо, напередодні Цуцкірідзе призначили новим заступником голови НПУ.

    Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України почалися кадрові зміни.

    Читайте також
    Національна поліція України кадрові зміни розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ