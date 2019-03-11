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    На Броварському проспекті евакуатор в’їхав у маршрутку (фото, відео)

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    Учасники ДТП&nbsp;перекрили дві смуги проїжджої частини - На Броварському проспекті евакуатор в’їхав у маршрутку (фото, відео)
    Учасники ДТП перекрили дві смуги проїжджої частини
    Фото: Інформатор

    «Богдан» стояв на «аварійці» через несправність

    У понеділок, 11 березня, на Броварському проспекті, 3в у Києві сталася аварія за участю двох автомобілів: зіткнулися евакуатор і автобус «Богдан».

    ДТП сталася близько 11:00 поруч з магазином Leroy Merlin. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія евакуатора, він рухався по проспекту в бік станції метро «Лісова» по другій смузі. На цій же смузі на «аварійці» стояв «Богдан» у несправному стані. Водій маршрутного таксі якраз намагався залагодити проблему з транспортом. Чоловік, який був за кермом евакуатора, як він сказав, зловив ґаву і в'їхав у «Богдан». За його словами, швидкість не була перевищена і становила 30-40 кілометрів на годину.

    Пошкодження у обох машин значні. Автомобілі перекрили дві смуги проїжджої частини, але незабаром маршрутне таксі відштовхали на узбіччя.

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    На Броварському проспекті евакуатор в’їхав у маршрутку (фото, відео)
    На Броварському проспекті евакуатор в’їхав у маршрутку (фото, відео)
    На Броварському проспекті евакуатор в’їхав у маршрутку (фото, відео)
    На Броварському проспекті евакуатор в’їхав у маршрутку (фото, відео)
    На Броварському проспекті евакуатор в’їхав у маршрутку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обидва водії не постраждали, і в «Богдані» не було пасажирів.

    На місці працювали правоохоронці. Причини події з'ясовуються.

    Як повідомлялося, в Києві Citroen збив жінку з дитиною, які переходили дорогу. Після цього «француз» врізався в «Жигулі».

    ДТП Київ водій автомобіль поліція
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