Перед виборами поліція Києва перейде на посилений режим служби



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Велика частина гарнізону столичної поліції займатиметься охороною на виборах

Столична поліція з 25 березня перейде на посилений режим несення служби у зв'язку з проведенням президентських виборів. Про це повідомив сьогодні журналістам начальник Головного управління Нацполіції України в Києві Андрій Крищенко.

«25-го ми перейдемо на посилений варіант несення служби. Велика частина гарнізону займатиметься охороною на виборах, але це не позначиться на кількості нарядів на вулиці і кількості слідчо-оперативних груп», - сказав він.

Нагадаємо, що чергові президентські вибори в Україні призначено на 31 березня.

Як повідомлялося, київська влада має намір дати рішучий бій фальсифікаціям на виборах. З цією метою вони готові витратити на закупівлю і установку розумних камер відеоспостереження майже 4 млн грн. Комунальне підприємство «Інформатика» 12 березня оголосило тендер на майданчику ProZorro - шукає підрядника, який візьметься в стислі терміни оснастити технікою 13 столичних окружних виборчкомів.

Джерело: Інтерфакс-Україна