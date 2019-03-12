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    Перед виборами поліція Києва перейде на посилений режим служби

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    Перед виборами поліція Києва перейде на посилений режим служби

    Велика частина гарнізону столичної поліції займатиметься охороною на виборах

    Столична поліція з 25 березня перейде на посилений режим несення служби у зв'язку з проведенням президентських виборів. Про це повідомив сьогодні журналістам начальник Головного управління Нацполіції України в Києві Андрій Крищенко.

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    «25-го ми перейдемо на посилений варіант несення служби. Велика частина гарнізону займатиметься охороною на виборах, але це не позначиться на кількості нарядів на вулиці і кількості слідчо-оперативних груп», - сказав він.

    Нагадаємо, що чергові президентські вибори в Україні призначено на 31 березня.

    Як повідомлялося, київська влада має намір дати рішучий бій фальсифікаціям на виборах. З цією метою вони готові витратити на закупівлю і установку розумних камер відеоспостереження майже 4 млн грн. Комунальне підприємство «Інформатика» 12 березня оголосило тендер на майданчику ProZorro - шукає підрядника, який візьметься в стислі терміни оснастити технікою 13 столичних окружних виборчкомів. 

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      Джерело: Інтерфакс-Україна

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