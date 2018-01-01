У політв’язня Кольченка діагностували аритмію

Кольченко провів у лікарні близько 10 днів

В українського політичного в'язня Олександра Кольченка, утримуваного в російській в'язниці, після обстеження у лікарні Челябінська діагностували аритмію. Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк. «Олександра Кольченко доставили назад в Копейську колонію з Челябінська, де він провів у лікарні близько 10 днів. Тут його обстежили,



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Політв'язень Олександр Кольченко

Кольченко провів у лікарні близько 10 днів

В українського політичного в'язня Олександра Кольченка, утримуваного в російській в'язниці, після обстеження у лікарні Челябінська діагностували аритмію.

Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Олександра Кольченко доставили назад в Копейську колонію з Челябінська, де він провів у лікарні близько 10 днів. Тут його обстежили, поставили діагноз аритмія. Вочевидь медобстеження стало реакцією на вимогу генконсульства України надати Кольченко медичну допомогу після повідомлень про погіршення його здоров'я», - написав журналіст.

Раніше інший український політв'язень - режисер Олег Сенцов - зателефонував до України із в'язниців російському Заполяр'ї та висловив сподівання, що його повернуть до України в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, Олександра Кольченка разом із Олегом Сенцовим затримали в Криму російські силовики у травні 2014 року, звинувативши їх у «тероризмі».

У серпні 2015 року російський суд засудив Кольченка до 10 років колонії.

Наприкінці листопада 2017 року мати Кольченка повідомила, що внаслідок умов утримування при зрості 190 см Кольченко важить лише 62 кг.

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