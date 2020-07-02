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    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями

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    Надзвичайна подія сталася біля містечка Богуславіце на півдні Польщі - У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    Надзвичайна подія сталася біля містечка Богуславіце на півдні Польщі
    Фото: tvn24.pl

    Наразі невідомо, чи є серед постраждалих українці

    У населеному пункті Богуславіце Сілезького воєводства на півдні Польщі зіткнулися два вантажні автомобілі й автобус, який перевозив іноземців.

    В результаті постраждало понад 30 осіб, щонайменше шестеро з них направлено до лікарень, інформує tvn24.pl.

    Автокатастрофа сталася на дорозі національного значення №1, яку перероблено під стандарти автомагістралі, близько 15-ї години за київським часом.

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    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями
    У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями

    «Ми встановлюємо причини надзвичайної події. Станом на зараз усі служби зосереджуються на тому, щоб надати допомогу постраждалим»,- повідомила речниця поліції у місті Ченстохова Сабіна Хира.

    За її словами, в результаті зіткнення вантажівки загорілися. На місце події вилетіли чотири гелікоптери та багато автомобілів швидкої допомоги.

    Дорога в цьому місці цілковито заблокована.

    Як повідомив заступник міністра охорони з постраждали 32 особи, але немає інформації про загиблих. Найбільш постраждалі направляються до лікарень гелікоптерами швидкої допомоги.

    Як інформує Onet.pl, в автобусі було близько 40 осіб, зокрема й іноземці.

    Станом на зараз не підтверджено, чи серед постраждалих є українці.

    Одна з вантажівок згоріла повністю. Вона перевозила небезпечну субстанцію.

     

    ДТП Польща іноземці вантажівки українці
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