У Польщі масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та автобус з іноземцями



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Надзвичайна подія сталася біля містечка Богуславіце на півдні Польщі Фото: tvn24.pl

Наразі невідомо, чи є серед постраждалих українці

У населеному пункті Богуславіце Сілезького воєводства на півдні Польщі зіткнулися два вантажні автомобілі й автобус, який перевозив іноземців.

В результаті постраждало понад 30 осіб, щонайменше шестеро з них направлено до лікарень, інформує tvn24.pl.

Автокатастрофа сталася на дорозі національного значення №1, яку перероблено під стандарти автомагістралі, близько 15-ї години за київським часом.

«Ми встановлюємо причини надзвичайної події. Станом на зараз усі служби зосереджуються на тому, щоб надати допомогу постраждалим»,- повідомила речниця поліції у місті Ченстохова Сабіна Хира.

За її словами, в результаті зіткнення вантажівки загорілися. На місце події вилетіли чотири гелікоптери та багато автомобілів швидкої допомоги.

Дорога в цьому місці цілковито заблокована.

Як повідомив заступник міністра охорони з постраждали 32 особи, але немає інформації про загиблих. Найбільш постраждалі направляються до лікарень гелікоптерами швидкої допомоги.

Як інформує Onet.pl, в автобусі було близько 40 осіб, зокрема й іноземці.

Станом на зараз не підтверджено, чи серед постраждалих є українці.

Одна з вантажівок згоріла повністю. Вона перевозила небезпечну субстанцію.