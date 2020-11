У Парижі акцію проти поліції розігнали водометами

У Парижі (Франція) сьогодні пройшла багатолюдна акція протесту, її розігнали водометами і сльозогінним газом. Також відомо більше двох десятків затриманих.

Про це повідомляє префектура поліції Парижа у Twitter.

Повідомляється, що сьогодні люди вийшли на вулиці Парижа, протестуючи проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

Зокрема, учасники акції перекривали проїжджу частину.

Проти активістів застосували водомети і газові балончики після того, як вони почали палити багаття, кидати в поліцію петарди і пляшки.

Antifa are among those rioting in Paris today against a new security law that makes it illegal to dox law enforcement officers by releasing their photos. France has Europe’s largest jihadist problem & officers have been singled out to be killed before. pic.twitter.com/FpBLO0MGX2