Права українських працівників у Польщі хочуть винести на міждержавний рівень



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Приїзд українців до Польщі на роботу є доброю нагодою, щоб подружитися

У Польщі зазначили, що українців поважають завдяки їхній надійності та працьовитості

Польський міністр сільського господарства і розвитку села Ян Кшиштоф Ардановський 4 липня заявив, що права українців, які працюють у Польщі потрібно врегулювати міжурядовою угодою.

За його словами, наразі у Польщі працюють тисячі громадян України, які заробили повагу завдяки своїй чесності, надійності та працьовитості.

«Можливо, це (статус українців) має врегулювати міждержавна угода, яка давала б і більші гарантії, і більшу безпеку, кращу опіку, дотримання прав працівників. Це все буде предметом міждержавних переговорів», – зазначив Ардановський.

Також міністр наголосив, що приїзд українців до Польщі на роботу є доброю нагодою, щоб подружитися.

«Це прекрасна нагода, аби краще познайомитися. Адже у нас схожа мова, у переважній більшості ми християни. Потрібно пізнати себе і спосіб мислення, чутливість і на цьому будувати дружні відносини. Кращого часу не буде», – підкреслив Ардановський.

Головна санітарна інспекція Польщі оголосила умови, за яких сезонні працівники з України зможуть одночасно працювати у фермерських господарствах і відбувати карантин.

Як повідомлялося, Польща оплачує тестування українців, які прибувають на роботу до цієї країни. Українці після приїзду можуть відразу працювати і проходити карантин за місцем роботи.

Нагадаємо, цього тижня посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що громадяни України, які їдуть до сусідньої країни працювати, пройдуть тестування на коронавірус за кошти держави.

Джерело: Укрінформ