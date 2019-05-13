  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хотів проскочити на червоне світло: у Києві Mercedes протаранив авто служби охорони (фото, відео)

    • Розсилка
    У автомобіля служби охорони зім'ята передня частина - Хотів проскочити на червоне світло: у Києві Mercedes протаранив авто служби охорони (фото, відео)
    У автомобіля служби охорони зім'ята передня частина
    Фото: Інформатор

    ДТП сталася на Чокололівському бульварі

    У неділю, 12 травня, у Києві на Чоколівському бульварі сталася ДТП за участю двох автомобілів: Mercedes на перехресті зіткнувся з Renault, в якому їхали співробітники служби охорони.

    Аварія трапилася близько 21:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Renault, він рухався по Чоколівському бульвару. На перехресті на червоний колір світлофора спробував проскочити Mercedes, чим і спровокував зіткнення.

    Читайте також

    В результаті ДТП ніхто не постраждав.

    У автомобіля служби охорони зім'ята передня частина. Mercedes отримав вм'ятину з бічної пасажирської частини.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Хотів проскочити на червоне світло: у Києві Mercedes протаранив авто служби охорони (фото, відео)
    Хотів проскочити на червоне світло: у Києві Mercedes протаранив авто служби охорони (фото, відео)
    Хотів проскочити на червоне світло: у Києві Mercedes протаранив авто служби охорони (фото, відео)
    Хотів проскочити на червоне світло: у Києві Mercedes протаранив авто служби охорони (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, в салоні «німця» перебувала дитина, але вона також не постраждала.

    Нагадаємо, в Києві на Голосіївському проспекті Honda влетіла в тролейбус. Ця аварія також обійшлася без потерпілих.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ