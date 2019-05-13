Хотів проскочити на червоне світло: у Києві Mercedes протаранив авто служби охорони (фото, відео)



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У автомобіля служби охорони зім'ята передня частина Фото: Інформатор

ДТП сталася на Чокололівському бульварі

У неділю, 12 травня, у Києві на Чоколівському бульварі сталася ДТП за участю двох автомобілів: Mercedes на перехресті зіткнувся з Renault, в якому їхали співробітники служби охорони.

Аварія трапилася близько 21:10. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Renault, він рухався по Чоколівському бульвару. На перехресті на червоний колір світлофора спробував проскочити Mercedes, чим і спровокував зіткнення.

В результаті ДТП ніхто не постраждав.

У автомобіля служби охорони зім'ята передня частина. Mercedes отримав вм'ятину з бічної пасажирської частини.

За попередніми даними, в салоні «німця» перебувала дитина, але вона також не постраждала.

Нагадаємо, в Києві на Голосіївському проспекті Honda влетіла в тролейбус. Ця аварія також обійшлася без потерпілих.