У Польщі зафіксували новий антирекорд від початку пандемії Covid-19



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У Польщі рекордна кількість нових випадків коронавірусу і померлих

У країні зафіксували найвищий добовий приріст нових хворих, а також найбільша кількість померлих з початку епідемії

У Польщі за добу виявили 18 820 нових випадків коронавірусу. Про це з посиланням на польський МОЗ повідомляє TVN24 в середу, 28 жовтня.



Показник став рекордним з початку епідемії. Крім того, міністерство також повідомило про смерть 236 осіб, у яких була діагностована інфекція, і це також стало рекордною позначкою.



Водночас, 29 осіб померли саме від Covid-19, а 207 осіб від ускладнень інших захворювань після інфікування.



За останній день було проведено понад 60 600 тестів на наявність коронавірусу. У лікарнях перебуває 13 931 пацієнт з Covid-19, з них – 1150 у відділеннях інтенсивної терапії. 479 288 осіб перебувають на карантині, 123 504 особи одужали (+4267 добу).



Раніше в Єврораді закликали країни ЄС синхронізувати боротьбу з Covid. Членам Євросоюзу треба домовитися про сумісність мобільних додатків з відстеження контактів і встановити загальні правила тестування, ізоляції та карантину.



Також стало відомо, що всім жителям ЄС вакцин у 2021 році не вистачить. У Єврокомісії заявили, що вакцин для всього населення не вистачить і закликали уряди співдружності встановити пріоритети у вакцинації.

Нагадаємо, що 27 жовтня, у Польщі зафіксували новий антирекорд коронавірусу.