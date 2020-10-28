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    У Польщі зафіксували новий антирекорд від початку пандемії Covid-19

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    <span>У Польщі рекордна кількість нових випадків коронавірусу і померлих</span> - У Польщі зафіксували новий антирекорд від початку пандемії Covid-19
    У Польщі рекордна кількість нових випадків коронавірусу і померлих

    У країні зафіксували найвищий добовий приріст нових хворих, а також найбільша кількість померлих з початку епідемії

    У Польщі за добу виявили 18 820 нових випадків коронавірусу. Про це з посиланням на польський МОЗ повідомляє TVN24 в середу, 28 жовтня.

    Показник став рекордним з початку епідемії. Крім того, міністерство також повідомило про смерть 236 осіб, у яких була діагностована інфекція, і це також стало рекордною позначкою.

    Водночас, 29 осіб померли саме від Covid-19, а 207 осіб від ускладнень інших захворювань після інфікування.

    За останній день було проведено понад 60 600 тестів на наявність коронавірусу. У лікарнях перебуває 13 931 пацієнт з Covid-19, з них – 1150 у відділеннях інтенсивної терапії. 479 288 осіб перебувають на карантині, 123 504 особи одужали (+4267 добу).

    Раніше в Єврораді закликали країни ЄС синхронізувати боротьбу з Covid. Членам Євросоюзу треба домовитися про сумісність мобільних додатків з відстеження контактів і встановити загальні правила тестування, ізоляції та карантину.

    Також стало відомо, що всім жителям ЄС вакцин у 2021 році не вистачить. У Єврокомісії заявили, що вакцин для всього населення не вистачить і закликали уряди співдружності встановити пріоритети у вакцинації.

    Нагадаємо, що 27 жовтня, у Польщі зафіксували новий антирекорд коронавірусу.

    ЄС Польща смерть інфекція населення коронавірус
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