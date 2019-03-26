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    Під Києвом п’яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП

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    Автомобіль Mercedes-Benz з характерними для ДТП пошкодженнями вилучено у якості речового доказу&nbsp; - Під Києвом п’яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
    Автомобіль Mercedes-Benz з характерними для ДТП пошкодженнями вилучено у якості речового доказу 
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала винуватця ДТП у Броварах

    32-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E200 у селі Погреби Броварського району скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Щоб уникнути відповідальності зловмисник зник з місця події. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Затримали правопорушника у місті Бровари. У пошуках втікача приймали участь слідчо-оперативна група, наряд реагування патрульної поліції Броварського відділу поліції спільно з працівниками Слідчого управління поліції Київщини.

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    Поліція затримала водія-винуватця у порядку ст. 208 КПК України. Також встановлено, що на момент аварії вміст алкоголю в крові правопорушника становив 1,6 проміле.

    Автомобіль Mercedes-Benz з характерними для ДТП пошкодженнями вилучено у якості речового доказу і поміщено на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

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    Під Києвом п’яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
    Під Києвом п’яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП

    Потерпілим виявився 75-річний житель столиці. Його з тяжкими травмами каретою швидкою допомоги доправлено до лікарні. 

    За даним фактом слідчими Броварського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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