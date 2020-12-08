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    Вночі в Києві горів гуртожиток медуніверситету

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    Пожежа в гуртожитку виникла другій годині ночі - Вночі в Києві горів гуртожиток медуніверситету
    Пожежа в гуртожитку виникла другій годині ночі
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в підвалі гуртожитку

    У ніч на вівторок, 8 грудня, сталася пожежа в гуртожитку на вул. Полковника Шутова, 14Б у Солом’янському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:18.

    На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла у підвально-підсобному приміщенні 5-поверхового гуртожитку одного з університетів. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 02:54 пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м, а о 02:57 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі згоріли господарські речі, закопчені стіни та стела підсобного приміщення.

    На місці події було залучено 6 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

    За адресою вул. Полковника Шутова, 14Б знаходиться гуртожиток Національного медичного університету ім О.О.Богомольця.

    Нагадаємо, у ніч на 9 листопада сталася пожежа у гуртожитку Національного авіаційного університету на вул. Гарматній, 53 в Солом’янському районі Києва. Пожежа виникла у 5-поверховій будівлі гуртожитку на першому поверсі в побутовому приміщенні.

     

    Теги: пожежа Київ ДСНС вуз рятувальники
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