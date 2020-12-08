Вночі в Києві горів гуртожиток медуніверситету

Загорання сталося в підвалі гуртожитку

У ніч на вівторок, 8 грудня, сталася пожежа в гуртожитку на вул. Полковника Шутова, 14Б у Солом’янському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:18.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла у підвально-підсобному приміщенні 5-поверхового гуртожитку одного з університетів. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 02:54 пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м, а о 02:57 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріли господарські речі, закопчені стіни та стела підсобного приміщення.

На місці події було залучено 6 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

За адресою вул. Полковника Шутова, 14Б знаходиться гуртожиток Національного медичного університету ім О.О.Богомольця.

Нагадаємо, у ніч на 9 листопада сталася пожежа у гуртожитку Національного авіаційного університету на вул. Гарматній, 53 в Солом’янському районі Києва. Пожежа виникла у 5-поверховій будівлі гуртожитку на першому поверсі в побутовому приміщенні.