Оперативні дані: у скількох українців діагностували Covid-19 та скільки вакцинувалися

11 жовтня в Україні зафіксовано майже 12 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби

За минулу добу госпіталізовано 2 274 особи

За минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 274 особи, летальних випадків – 352, одужало – 5 419 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,5 млн осіб;

одужало – майже 2,3 млн осіб;

летальних випадків – 59 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 13,3 млн.

Натомість напередодні понад 23,2 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 60,2 тис. людей, повністю імунізовані – 63 тис. осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 7,6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 6,2 млн людей. Загалом проведено 13,8 млн щеплення.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.