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    Оперативні дані: у скількох українців діагностували Covid-19 та скільки вакцинувалися

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    11 жовтня в Україні зафіксовано майже 12 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби - Оперативні дані: у скількох українців діагностували Covid-19 та скільки вакцинувалися
    11 жовтня в Україні зафіксовано майже 12 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
    фото з відкритих джерел

    За минулу добу госпіталізовано 2 274 особи

    За минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 274 особи, летальних випадків – 352, одужало – 5 419 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,5 млн осіб;
    • одужало – майже 2,3 млн осіб;
    • летальних випадків – 59 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 13,3 млн.

    Натомість напередодні понад 23,2 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 60,2 тис. людей, повністю імунізовані – 63 тис. осіб.

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    Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 7,6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 6,2 млн людей. Загалом проведено 13,8 млн щеплення.

    У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

    Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

    Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

    Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

    Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

    Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Оперативні дані: у скількох українців діагностували Covid-19 та скільки вакцинувалися