Штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус

Найпоширеніший в Україні штам коронавірусу несе значно більше ризику

Вчені Університету Торонто в Канаді виявили зв’язок між новими варіантами SARS-CoV-2, особливо «Дельта», і підвищеним ризиком важких ускладнень і летального результату в разі захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це пише Medical News Today.

У ході дослідження спостерігалися понад 200 тис. випадків коронавірусної інфекції з 7 лютого до 27 червня 2021 року. Вчені порівнювали ризики госпіталізації, надходження до відділень інтенсивної терапії та смерті внаслідок зараження Альфа-, Бета-, Гамма- та Дельта-вірусами.

У результаті було зафіксовано, що більше третини всіх випадків викликані варіантами Альфа, Бета і Гамма, які мають мутації, що збільшують швидкість передачі. У 2,8% випадків зараження штамом «Дельта» йдеться про підвищену здатність вірусу до реплікації, тобто до розмноження.

Тож дослідження показало, що всі варіанти базового коронавірусу підвищують ризик госпіталізації і смерті. Але найвищі ризики продемонстрував Дельта-варіант: збільшення ризику госпіталізації на 235% і ризику смерті на 133% в порівнянні з вихідним варіантом.

Ці ефекти були присутні навіть тоді, коли дослідники скоригували дані з урахуванням таких факторів, як вік, стать, вакцинальний статус і супутні захворювання.

Хороша новина цього дослідження полягає в тому, що вакцинація від Covid-19, як часткова, так і повна, знижує ризик важких захворювань і смерті від усіх варіантів коронавірусу. В ході спостережень з’ясувалося, що під час збільшення кількості вакцинацій кількість госпіталізацій, зокрема й важких, а також летальних випадків зменшувалася.

«Вірус став розумнішим і небезпечнішим, а це означає, що нам теж потрібно бути розумнішими», – зазначив фахівець з інфекційних захворювань професор Вільям Шаффнер.

За його словами, ці результати, отримані в Канаді, тепер доповнюють дані досліджень, проведених в Англії, Шотландії та Сінгапурі, і всі вони показують, що інфекція «Дельти» викликає більш важке захворювання.

На щастя, сьогодні нам доступні вакцини, які продовжують забезпечувати хороший захист від важких інфекцій Дельти, резюмував учений.

Нагадаємо, найпотужнішим за звичайний «китайський» коронавірус виявився штам «Дельта», який кожного дня набирає обертів і стає все небезпечнішим.

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