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    У порту окупованої Керчі зникли українські кораблі, захоплені росіянами, - ЗМІ

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    ЗМІ повідомили, що кораблів&nbsp;&laquo;Нікополь&raquo; і &laquo;Бердянськ&raquo; наразі немає в порту окупованої Керчі&nbsp; - У порту окупованої Керчі зникли українські кораблі, захоплені росіянами, - ЗМІ
    ЗМІ повідомили, що кораблів «Нікополь» і «Бердянськ» наразі немає в порту окупованої Керчі 

    За словами журналістів, у порту лишився лише буксир «Яни Капу»

    Видання «КерчьИНФО» 3 грудня повідомило про зникнення українських кораблів «Нікополь» і «Бердянськ» з порту Керчі в анексованому Криму.

    За словами журналістів, у порту лишився лише буксир «Яни Капу».

    У прес-службі Військово-морських сил Збройних сил повідомили, що поки що не коментують ситуацію.

    Комітету Державної безпеки Росії та протидії корупції доручили розглянути можливість нагородження прикордонників, які протаранили, обстріляли та захопили українські кораблі в Керченській протоці.

    Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     

    Джерело: Громадське

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