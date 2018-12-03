У російській Держдумі заходилися нагороджувати нападників на українські катери



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Голові комітету Василю Піскарьову доручено опрацювати це питання разом з профільним відомством до наступного засідання Ради Думи

У РФ вважають, що їхні прикордонники виконали завдання щодо захисту кордону

Комітету Державної Думи Росії доручили підготувати нагородження прикордонників, які захоплювали українські катери. Про це сказав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

«Зі свого боку ми доручили комітету з безпеки і протидії корупції розглянути питання про нагородження прикордонників, які брали участь у запобіганні порушенню нашого кордону», – сказав Володін.

За його словами, голові комітету Василю Піскарьову доручено опрацювати це питання разом з профільним відомством до наступного засідання Ради Думи.

У середу Піскарьов повинен буде внести пропозиції щодо нагородження прикордонників.

Володін вважає, що російські прикордонники нібито виконали завдання щодо захисту кордону і дотримувалися міжнародних норми і правила.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

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