Будинки-привиди та понівечена природа: який вигляд має обстріляний РФ Вугледар (фото)
У місті всі будинки спалені
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко показав, що росіяни зробили з містом Вугледар, що на Донеччині. Зруйновані і спаленні будинки, немов привиди, понівечена природа. Фото Кириленко опублікував у Телеграм.
«Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар», – написав Кириленко.
До відома, українське місто перебуває під постійним обстрілом російської армії .
Нагадаємо, Британська розвідка пояснила, завдяки чому зупинився наступ росіян у Вугледарі.
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