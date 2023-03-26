Будинки-привиди та понівечена природа: який вигляд має обстріляний РФ Вугледар (фото)

У місті всі будинки спалені

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко показав, що росіяни зробили з містом Вугледар, що на Донеччині. Зруйновані і спаленні будинки, немов привиди, понівечена природа. Фото Кириленко опублікував у Телеграм.

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«Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар», – написав Кириленко.

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До відома, українське місто перебуває під постійним обстрілом російської армії .

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Нагадаємо, Британська розвідка пояснила, завдяки чому зупинився наступ росіян у Вугледарі.