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Будинки-привиди та понівечена природа: який вигляд має обстріляний РФ Вугледар (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Будинки-привиди та понівечена природа: який вигляд має обстріляний РФ Вугледар (фото)
фото: Павло Кириленко/Телеграм

У місті всі будинки спалені 

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко показав, що росіяни зробили з містом Вугледар, що на Донеччині. Зруйновані і спаленні будинки, немов привиди, понівечена природа. Фото Кириленко опублікував у Телеграм.

«Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар», – написав Кириленко.

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До відома, українське місто перебуває під постійним обстрілом російської армії .

Нагадаємо, Британська розвідка пояснила, завдяки чому зупинився наступ росіян у Вугледарі.

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Теги: війна Донеччина місто Павло Кириленко наступ британська розвідка полковник росіяни Вугледар

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