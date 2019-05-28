У прикордонників «немає питань» до Саакашвілі



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Михайло Саакашвілі 29 травня прилетить в Київ Фото: Фейсбук Михайла Саакашвілі

Саакашвілі прилетить завтра в аеропорт «Бориспіль» о 17:15 рейсом із Варшави

У Державної прикордонної служби України не буде питань до екс-глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Про це розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише УНН.

«Державна прикордонна служба України діє виключно у межах чинного законодавства. Як відомо, є указ Президента України... щодо Михайла Саакашвілі. Громадяни України не можуть бути обмежені у праві в’їзду до України. Тому у Державної прикордонної служби України не буде питань до даного громадянина», — сказав Демченко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив, що вже завтра має намір прилетіти у Київ.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила, що колишній глава Одеської обладміністрації прилетить завтра в аеропорт «Бориспіль» о 17:15 рейсом із Варшави.

Нагадаємо, Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.