У Кремлі вперше прокоментували протести по всій Росії на підтримку Навального

За даними правозахисників, на вулиці вийшло близько 150 тисяч людей

За даними правозахисників, на вулиці вийшло близько 150 тисяч людей

Пєсков озвучив негативне ставлення до участі у «незаконних акціях»

Несанкціоновані акції влаштовують ті, хто намагається розгойдати ситуацію, але у минулих напередодні акціях взяло участь не так багато громадян, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

«Це вигідно тим, хто хоче далі качати ситуацію. Насправді не качається, тому що, ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей, багато людей голосують за Путіна», – сказав Пєсков.

Він підкреслив, що багато людей голосувало за поправки до Конституції.

«Якщо цифри порівняти, то зрозумієте, наскільки це мало людей, хоча це теж громадяни Росії», – зауважив Пєскова.

При цьому прессекретар президента підкреслив: «Я з повагою ставлюся до всіх точок зору, але я категорично проти участі у незаконних акціях, тому що іншої оцінки там бути не може, це порушення закону».

Несанкціоновані акції на підтримку арештованого після повернення у Росію опозиціонера Навального пройшли у суботу у багатьох містах країни, включаючи Москву.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту у Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії.

До слова, російська естрадна співачка Алла Пугачова після суботніх протестів підписалася в Instagram на опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, російські поліцейські під час акцій протесту опозиції затримали в Москві дружину голови «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального Юлію.

Раніше стало відомо про перебої з мобільним звʼязком та доступом до мережі інтернет в районі проведення масових акцій у російській столиці.