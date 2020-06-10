  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Референдум в Росії: небезпечні політичні ігри Путіна закінчаться тисячами смертей

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Референдум в Росії: небезпечні політичні ігри Путіна закінчаться тисячами смертей

    Парад і голосування за обнулення потрібні тільки Путіну і його оточенню

    Мовою оригіналу

    Ура, товарищи! Говорят, в конституцию России будет внесена новая поправка, расширяющая права россиян. Они получат уникальное активное и пассивное инфекционное право, которого нет ни у кого в мире. Звучит поправка так: «Граждане России имеют право заражать и быть зараженными, передавать инфекцию другим и заражаться сами». Действовать это право будет в период эпидемии в двух случаях: при проведении парадов и общероссийских голосований. Воспользоваться им можно, придя на избирательные участки или наблюдая за демонстрацией российской военной мощи. Так что вперед! Голосуя, обретешь ты право свое... на инфекцию. 

    А если серьезно, эпидемия в полном разгаре. В последние две недели даже по официальной статистике ежедневно заражаются короновирусом примерно 8500 - 9000, а умирают от него 100 - 200 человек. Это намного больше, чем было, когда вводились карантинные меры. Однако эти данные очевидно рисованные и преуменьшенные. Просто не может быть такой кучности по дням, достаточно посмотреть статистику эпидемии в других странах. Реальные цифры в разы, а в некоторых регионах (например, в Дагестане) в десятки раз выше. Об этом в сети есть множество фактического материала, не буду повторяться.

    Я понимаю друзей, радующихся отмене маразматических собянинских ограничений. Но одно дело отмена ограничений, а другое - создание новых возможностей для распространения инфекции. А именно этим сейчас занимаются российские власти, организуя в условиях эпидемии бессмысленные поводы для массового скопления и, как следствие, заражения людей.

    Парад и голосование за обнуляж нужны только Путину и его окружению. Парад - для них развлечение и пиар. Голосование - политтехнологическая операция по фактически бессрочному продлению власти. Эти опасные политические игры обернутся сотнями, если не тысячами безвременных смертей. Их организаторы, по сути, - массовые убийцы.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим парад коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Паніотто
    Володимир Паніотто

    Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Юрій Бірюков
    Юрій Бірюков

    Волонтер

    Олексій Мочанов
    Олексій Мочанов

    Український автогонщик, журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ