У п’ятницю Закарпаття отримає з Угорщини вісім тисяч вакцин від кору

Вакцина одразу буде направлена в медичні заклади області, її вистачить приблизно на два місяці

У п′ятницю, 26 січня, Закарпаття отримає 8000 доз вакцин від кору, які у якості гуманітарної допомоги виділив уряд Угорщини. Як повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, це рішення сусідня держава ухвалила після відповідного звернення облдержадміністрації до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. «При цьому Угорщина



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Вакцина проти кору

Вакцина одразу буде направлена в медичні заклади області, її вистачить приблизно на два місяці

У п′ятницю, 26 січня, Закарпаття отримає 8000 доз вакцин від кору, які у якості гуманітарної допомоги виділив уряд Угорщини. Як повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, це рішення сусідня держава ухвалила після відповідного звернення облдержадміністрації до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

«При цьому Угорщина не є виробником вакцини, а закуповує її в інших країнах», — йдеться у повідомленні.

Вакцина одразу буде направлена в медичні заклади області, її вистачить приблизно на два місяці. Це не перший подібний гуманітарний вантаж — у березні 2017 року Угорщина вже передавала Закарпаттю вакцини від кору, паротиту й краснухи.

Водночас, у Закарпатській облдержадміністрації, річна потреба області у вакцині від кору складає 88 тисяч доз.

У вівторок, 23 січня, головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта зачявив, що МОЗ направить на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору. Втім, напередодні голова облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що до Закарпатської області досі не надійшли обіцяні Міністерством охорони здоров'я вакцини від кору.

Нагадаємо, з понеділка, 22 січня, дитячі садки, школи і школи мистецтв у Тячівському районі на Закарпатті закрили на карантин через поширення кору.

До слова, МОЗ проводить розслідування щодо нестачі вакцин проти кору.