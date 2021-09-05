Верховна Рада заплатить лише за проєкт ремонту кінозалу 12 млн грн

Проєкт робіт іще 2008 році погодив парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності

На місці кінозали має з’явитися багатофункціональний конференцзал на 300 місць

Управління справами апарату Верховної Ради 3 вересня повідомило про намір укласти договір з ТОВ «Грін Маєток» на виготовлення проєктної документації об'єкта «Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України на вул. Банковій, 6-8» загальною вартістю 11,89 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

У технічних завданнях до тендера вказано, що ще 2008 року парламентський комітет із питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності погодив виконання проєктних робіт. На місці кінозали з’явиться багатофункціональний конференцзал на 300 місць для потреб Верховної Ради, оснащеного системами звукопідсилення, звукозапису, конференц-зв’язку, синхронного перекладу мов, телевізійним комплексом прямих трансляцій та екранами відеовідображення.

Також конференцзал включатиме: президію (три стаціонарних робочих місця + три додаткові); трибуну (одне стаціонарне робоче місце); підсистему супроводження засідань (робочі місця адміністраторів і технічного персоналу – шість стаціонарних робочих місць, що мають бути безпосередньо в залі); великі екрани (плазмових моніторів) для відображення всіх видів інформації під час засідання, зокрема в режимі відеоконференції; відеокамери для забезпечення прямої телевізійної трансляції та проведення відеоконференції.

Крім цього, проєкт повинен передбачити демонтаж існуючої системи опалення кінозали та монтаж нової системи; модернізацію системи витяжної вентиляції з можливим встановленням додаткового обладнання тощо.

Усі роботи необхідно виконати до 20 грудня 2021 року.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Грін Маєток» (Київська область) створено у червні 2016 року. Засновником та директором є Павло Красенко з міста Білгород-Дністровський на Одещині. Він також є засновником ТОВ «Київ Девелоп Груп» зі Світланою Шелест.

Усього з 2016 року переможець отримав підрядів на 176,34 млн грн., найбільше – в Централізованої бухгалтерії дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Додамо, що управління справами апарату Верховної Ради України 20 травня замовило ТОВ «Грін Маєток» виготовлення проектної документації за 1,30 млн грн. До осені фірма запроєктує реставраційний ремонт кулуарів третього поверху будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у частині облаштування пресцентру.