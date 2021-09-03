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    Місто зупинило можливий демонтаж історичного будинку на Тургенівській

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    Цей будинок внесений в перелік об&lsquo;єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків - Місто зупинило можливий демонтаж історичного будинку на Тургенівській
    Цей будинок внесений в перелік об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків
    Фото: kyiv.media

    Учора ввечері було зафіксовано, як біля історичного будинку з’явилась будівельна техніка

    Місто зупинило можливий демонтаж історичного будинку за адресою: вул. Тургенівська, 22, який збудований наприкінці 19 століття. Про це повідомили у Департаменті міського благоустрою КМДА.

    Цей будинок внесений в перелік об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини.

    Учора ввечері було зафіксовано, як біля історичного будинку з’явилась будівельна техніка. Активісти одразу відправили інспекцію Департаменту охорони культурної спадщини, а також інспекцію Департаменту міського благоустрою. Також до вирішення питання долучився голова Шевченківського району Олег Гаряга. Після перемовин із власниками, будівельну техніку прибрали з прилеглої території історичного будинку.

    Нагадаємо, 31 серпня Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Це рішення має сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів і збереження історичної самобутності міста.

    До слова, громадські активісти вимагають від Київради внести частково знесену садибу Барбана на Обсерваторній, 6, до списку об’єктів, де заборонена реконструкція.

    Теги: Київрада активісти реконструкція КМДА будинок місто
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    Місто зупинило можливий демонтаж історичного будинку на Тургенівській