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    Столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку

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    Затриманий іноземець раніше проблем із законом не мав - Столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку
    Затриманий іноземець раніше проблем із законом не мав
    Фото: Нацполіція

    Громадянин іншої держави без постійного місця проживання у столиці пограбував 19-річну дівчину

    До чергової частини Дніпровського управління поліції звернулася 19-річна киянка та повідомила, що її пограбував невідомий на вулиці Миропільській. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Під час відпрацювання події наряд полку поліції особливого призначення №1 затримав підозрюваного неподалік від місця вчинення правопорушення. Правоохоронці під час огляду вилучили у нього речовий доказ - чужу сумку з чотирма тисячами гривень.

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    Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 35-річний громадянин іншої держави без постійного місця проживання у столиці, який раніше проблем із законом не мав.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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    Столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку
    Столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку

    Нагадаємо, в Обухівському районі правоохоронці затримали двох грабіжниківякі неодноразово вчиняли крадіжки майна в приміщеннях ресторанів та кафе. Одним із зловмисників виявився громадянин Грузії.

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