Столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку



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Затриманий іноземець раніше проблем із законом не мав Фото: Нацполіція

Громадянин іншої держави без постійного місця проживання у столиці пограбував 19-річну дівчину

До чергової частини Дніпровського управління поліції звернулася 19-річна киянка та повідомила, що її пограбував невідомий на вулиці Миропільській. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час відпрацювання події наряд полку поліції особливого призначення №1 затримав підозрюваного неподалік від місця вчинення правопорушення. Правоохоронці під час огляду вилучили у нього речовий доказ - чужу сумку з чотирма тисячами гривень.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 35-річний громадянин іншої держави без постійного місця проживання у столиці, який раніше проблем із законом не мав.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Обухівському районі правоохоронці затримали двох грабіжників, які неодноразово вчиняли крадіжки майна в приміщеннях ресторанів та кафе. Одним із зловмисників виявився громадянин Грузії.