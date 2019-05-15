На Київщині викрито черговий підпільний алкоцех (фото)



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Зловмисники фасували фальсифікат у тару з логотипами однієї з відомих торгових марок

Алкоголь виготовляли шляхом змішування спирту з водою

Правоохоронцями Київщини викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва контрафактної алкогольної продукції в м. Обухів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Алкоголь виготовляли шляхом змішування спирту з водою. Отриману суміш зловмисники фасували в тару з логотипами однієї з відомих торгових марок.

Під час проведення обшуку виявлено обладнання для виготовлення та розливу фальсифікату, близько 2 тонн спиртовмісної речовини, готової до фасування, розфасовану продукцію, картонні коробки, ароматизатори, порожні пляшки, документацію.

Установлено, що готова продукція розповсюджувалась на території Київської області.

На даний час тривають необхідні слідчі дії. Встановлюється вартість виявленої контрафактної продукції.