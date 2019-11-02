Повстання машин. Робот-пакувальник вбив росіянина



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Обвинувачений визнав свою провину

Слідчі завершили розслідування кримінальної справи за фактом загибелі робітника підприємства, що випускає бетон і тротуарну плитку, в місті Грязі Липецької області.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.

Інцидент стався 15 липня 2019 року, коли 33-річний співробітник підприємства працював на території цеху залізобетонних виробів. Майстер цеху дав вказівку оператору пульта управління контролювати лінію формувальної машини. Той пройшов в зону роботи машини, де всупереч нормам не було огорожі.

В результаті робочий виявився затиснутим між формувальної майданчиком і рухливою частиною робота-пакувальника і отримав смертельну травму. За версією слідства, відповідальність за подію лежить на майстрові цеху – йому було пред’явлено обвинувачення.

Відзначається, що обвинувачений визнав свою провину, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.