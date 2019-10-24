У Монако п'ятирічних дітей навчатиме програмуванню робот-бджола



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З 5 років діти навчатимуться програмуванню за допомогою підлогового робота Bee-bot, який знайомить їх з цією сферою і є провідником у світ цифрових технологій

Учнів з ранніх років навчатимуть STEM-навчанню для працевлаштування в майбутньому

Нещодавно принц Монако Альберт II оголосив про початок кампанії Extended Monaco, завдяки якій діти у віці з 5 до 16 років зможуть навчатися програмуванню в школі.

Це обумовлено тим, що в нинішньому століття digital-технологій (англ. Digital marketing, цифровий-маркетинг), щоб забезпечити учнів можливістю працевлаштуватися в майбутньому, потрібно з ранніх років навчати їх STEM-навчанню (об'єднання наук, спрямоване на розвиток нових технологій), повідомляє Урядовий кур'єр.

З 5 років діти навчатимуться програмуванню за допомогою підлогового робота Bee-bot, який знайомить їх з цією сферою і є провідником у світ цифрових технологій. З 6 до 7 років, дітям стає доступний Blue-bot, якого можна програмувати через Bluetooth.

У середній школі дітей, щоб не перевантажувати їх, розпочнуть навчати програмування, включаючи його в інші предмети, що сильно зменшує тиск на учнів. Наприклад, на уроках математики майже в два рази збільшилася відведений час для вивчення програмного забезпечення Scratch, також у учнів з'явилася можливість вивчати професійні мови програмування, а саме, Python та інші.

Вчителям створили всі умови підвищення кваліфікації у цій сфері, вони зможуть пройти зручне онлайн навчання на платформі Monaco Digital Academy.