  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Москві поліція затримала дівчину за цитату з Біблії

    Біля московського Храму Христа Спасителя затримали учасницю одиночного пікету із цитатою з Біблії - У Москві поліція затримала дівчину за цитату з Біблії
    Біля московського Храму Христа Спасителя затримали учасницю одиночного пікету із цитатою з Біблії
    фото: Telegram-канал Avtozak LIVE

    Російська активістка, яка протестувала проти війни, використовуючи одну із заповідей Мойсея, опинилася у поліції

    Поліція затримала активістку біля храму Христа Спасителя у Москві. Про це написав Telegram-канал Avtozak LIVE.

    Дівчина, яку звати Анастасія Паршкова, вийшла на одиночну акцію протесту проти війни, яку Росія веде в Україні.

    На плакаті, який Анастасія тримала в руках, було написано: «6-а заповідь. Не убий». Попри цитату з Біблії, поліція затримала активістку і доправила її у відділок поліції.

    Реакції Російської православної церкви та її очільника, патріарха Кирила, на образу почуттів вірян з боку представників правоохоронних органів поки що немає.

    Нагадаємо, що учора, 14 березня, в ефірі державного «Першого каналу» Росії працівниця цієї структури Марія Овсяннікова продемонструвала антивоєнний плакат.

    Останкінський суд Москви уже ухвалив рішення у цій справі. Овсяннікову всього лиш засудили до 30 тис. рублів штрафу.

    Детальніше про історію Марини Овсяннікової читайте тут: Спецоперація в ефірі програми «Врємя». Навіщо Путіну Марина Овсяннікова?
    Теги: росія суд поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Москві поліція затримала дівчину за цитату з Біблії