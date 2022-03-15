У Москві поліція затримала дівчину за цитату з Біблії

Російська активістка, яка протестувала проти війни, використовуючи одну із заповідей Мойсея, опинилася у поліції

Поліція затримала активістку біля храму Христа Спасителя у Москві. Про це написав Telegram-канал Avtozak LIVE.

Дівчина, яку звати Анастасія Паршкова, вийшла на одиночну акцію протесту проти війни, яку Росія веде в Україні.

На плакаті, який Анастасія тримала в руках, було написано: «6-а заповідь. Не убий». Попри цитату з Біблії, поліція затримала активістку і доправила її у відділок поліції.

Реакції Російської православної церкви та її очільника, патріарха Кирила, на образу почуттів вірян з боку представників правоохоронних органів поки що немає.

Нагадаємо, що учора, 14 березня, в ефірі державного «Першого каналу» Росії працівниця цієї структури Марія Овсяннікова продемонструвала антивоєнний плакат.

Останкінський суд Москви уже ухвалив рішення у цій справі. Овсяннікову всього лиш засудили до 30 тис. рублів штрафу.

Детальніше про історію Марини Овсяннікової читайте тут: Спецоперація в ефірі програми «Врємя». Навіщо Путіну Марина Овсяннікова?